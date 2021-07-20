Красноярск, 20 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Мэра Красноярска Сергея Ерёмина расстроила неприятная находка в городе. Будучи под впечатлением, он даже выложил пост в своём Instagram.

Скриншот со страницы мэра Красноярска Сергея Ерёмина в Instagram Пост мэра Красноярска в соцсети, посвящённый собачьим экскрементам

На фотографии, появившейся на странице мэра 20 июля, видно спрятанные под смайликом собачьи экскременты. Также рядом Ерёмин поместил стикер в виде собаки. Как объяснил сам мэр, он отредактировал фото для того, чтобы не «не травмировать психику» своих подписчиков.

«Несложно догадаться, что заретушировано на фото. Не смог пройти мимо эмоции контраста: вокруг такая чистота, хоть босиком ходи, а тут такой конфуз. Примерно такую же «картину маслом», только побольше, встретил на нашей эталонной по чистоте Центральной набережной», — пишет он.

Ерёмин призвал всех владельцев собак убирать за своими питомцами, так как «это и есть ответственность перед городом».

Добавим, пост мэра красноярцы обсуждают в соцсетях. Некоторые из пользователей предположили, что этот «сюрприз» оставили не домашние собаки, а бродячие, а значит перед властями стоит более масштабная проблема.

А один из подписчиков паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» отметил, что мэр должен был не выставлять фото в Instagram, а взять и убрать собачьи фекалии.

«Не смог пройти мимо собачьей какашки… Я ожидал не это услышать… Какие «сфотографировал» и «ретушировал»? А убирать он её почему не стал? Взял бы да показал личном примером, да на камеру, да с помпой, под грохот барабанов. Вот взял бы да и убрал бы… Вот тогда была бы новость, а так…» — пишет пользователь Serg X.

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