Тверь, 20 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Более 3,8 млрд рублей предусмотрено на реализацию национального проекта «Образование» в Тверской области на 2020 — 2024 годы. По общему объему привлеченных средств федерального бюджета Тверская область занимает второе место по ЦФО. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени 20 июля. Губернатор Тверской области напомнил, что президент РФ Владимир Путин в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определил, что качество общего образования в стране должно быть одним из лучших в мире.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«При этом поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся. Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций», — сказал губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области в рамках нацпроекта «Образование» реализуются региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание».

Так, проект «Современная школа» предполагает создание детского технопарка «Кванториум», обновление материально-технической базы девяти коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также в школах планируется создание более 2,5 тыс. новых учебных мест — за счёт строительства трёх новых школ и капремонта 112 учреждений. Региональный проект «Успех каждого ребенка» предполагает формирование эффективной системы выявления, поддержи и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В Тверской области за последние два года улучшены условия для занятий физкультурой и спортом в 11 школах — проведен ремонт спортивных залов, закуплен спортивный инвентарь и оборудование для открытых плоскостных сооружений.

С 2020 года в Тверской области появилось более 7,6 тыс. дополнительных мест в кружках и секциях по естественнонаучному, художественному, техническому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому и туристко-краеведческому направлениям. В Вышневолоцком городском округе будет создан региональный центр поддержки и развития талантов у детей и молодежи, который будет работать по направления спорта, искусства и науки.

С 2018 года в регионе работает детский технопарк «Кванториум» — сейчас в нём обучаются порядка 900 детей, а участниками мероприятий являются более 4,5 тысячи человек. За это время его воспитанники трижды становились финалистами международных конкурсов, 23 раза победителями всероссийских конкурсов, а также неоднократными призерами и победителями региональных конкурсов. В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты «IT-кубы». В них более шести тысяч детей смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование, программирование на Python и Java, мобильная разработка, виртуальная реальность, кибергигиена и работа с большими данными. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более двух тысяч детей.

Региональный проект «Социальная активность» направлен на поддержку и развитие добровольческих движений Верхневолжья. В 2020 году по проекту обучение прошло около 350 волонтёров. В 2021 году в регионе планируется открытие первого регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив.

«Мы должны сделать все, чтобы национальный проект «Образование» на территории Тверской области был реализован как количественно, так и качественно», — подчеркнула заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, участвовавшая в заседании.