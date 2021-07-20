Йошкар-Ола, 20 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 20 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 58 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 421 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 377 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 345 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались три человека, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 699 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 511 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1074 человека, из них у 1056 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 120 пациентов, при этом госпитализированы 98 жителей Марий Эл.