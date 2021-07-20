Нижегородская область получила еще 60 тысяч доз вакцины от коронавируса
Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Нижегородскую область доставили крупную партию противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
ИА REGNUM
Нижний Новгород
В ведомстве отмечают, что в область привезли дополнительные 60 тысяч доз отечественного препарата от коронавируса, которые будут распределены между пунктами вакцинации уже в ближайшее время.
Отметим, что в последнее время в Нижегородской области ежедневно регистрируется более 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также около 30 смертей среди заболевших COVID-19.