Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Нижегородскую область доставили крупную партию противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

ИА REGNUM Нижний Новгород

В ведомстве отмечают, что в область привезли дополнительные 60 тысяч доз отечественного препарата от коронавируса, которые будут распределены между пунктами вакцинации уже в ближайшее время.

Отметим, что в последнее время в Нижегородской области ежедневно регистрируется более 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также около 30 смертей среди заболевших COVID-19.