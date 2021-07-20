Бразилиа, 20 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Бразильский футболист Неймар (полное имя — Неймар да Силва Сантос Жуниор) станет новым амбассадором серии футбольных симуляторов eFootball PES. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Konami.

Granada Неймар

«Подписание контракта сKonamiбольшая честь для меня. Я хотел бы продолжать играть с полной отдачей и вызывать волнение в мире футбола вместе сPESиWinningEleven», — рассказывает Неймар. В ближайшее время бразильского футболиста добавят в eFootball PES 2021 в качестве игрового персонажа.

Напомним, что PES (Pro Evolution Soccer) — это популярная серия симуляторов футбола от японской компании Konami. Первая часть франшизы вышла в 2001 году.