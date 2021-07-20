Токио, 20 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Capcom выпустила патч к Resident Evil Village, который добавил в игру поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и внёс изменения в работу модуля защиты от копирования, который снижал производительность. Об этом 20 июля сообщает журнал PC Gamer.

Resident Evil Village

FSR многие геймеры называют аналогом функции DLSS от Nvidia, технология позволяет повысить FPS (частота кадров) в игре за счёт временного масштабирования изображения для повышения его разрешения. Что касается доработки антипиратского плагина, то издание отметило, что в этом случае, возможно, патч появился только благодаря пиратам.

https://twitter.com/RE_Games/status/1417288163610005504

Напомним, ранее известная хакерша EMPRESS заявила, что «подвисания» в Resident Evil Village вызывает антипиратская защита, которую Capcom использовала помимо защиты от копирования Denuvo. Она сообщила, что удалила из взломанной игры этот модуль. Позже эксперты известного YouTube-канала протестировали пиратскую версию и подтвердили заявления EMPRESS.