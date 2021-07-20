Саранск, 20 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Скончались женщины 1942 и 1952 годов рождения, а также мужчина 1939 года рождения. Все были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», который осложнялся двусторонней субтотальной и вирусной пневмонией, а также тяжелыми сопутствующими хроническими патологиями — ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, ожирением.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 380 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 66 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 118 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2193 человека.