Стокгольм, 20 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. 20 июля в водах Балтийского моря завершился первый этап возобновленного в июле расследования причин катастрофы 1994 года, когда вместе с затонувшим паромом «Эстония» погибли 852 человека. Об этом сообщила шведская радиостанция Sveriges Radio.

Ко дну

В ходе первого этапа расследования специалисты подтвердили факт наличия двух ранее не обнаруженных отверстий в корпусе судна, о существовании которого стало известно только в прошлом году.

Согласно следственному отчету, были задокументированы и другие повреждения, включая различные деформации, которые могут свидетельствовать об ударе кормы судна о дно.

«Мы считаем, что далеко продвинемся [в расследовании], когда проанализируем эти данные», — заявил в эфире радиостанции Йонас Бэкстранд, глава шведской группы от Комитета по расследованию чрезвычайных происшествий.