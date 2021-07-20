Бишкек, 20 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Муфтий Киргизии Замир Ракиев сегодня, 20 июля, поздравил жителей страны с праздником Курман айт. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Shchb Мечеть. Бишкек

Глава ДУМК пожелал киргизстанцам, чтобы Курман айт принес всем добро, изобилие, удовлетворение и благополучную жизнь.

При этом он подчеркнул, что это лучший день, чтобы помочь сиротам, пожилым родителям, нуждающимся и инвалидам.

Также Ракиев отметил, что из-за пандемии коронавируса паломничество в Саудовскую Аравию в этом году не состоится.

«В стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Давайте поскорее избавимся от коронавируса, соблюдая правила, предписанные врачами. Да исцелит Аллах наших больных братьев и сестер», — резюмировал муфтий Киргизии.