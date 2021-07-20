Москва, 20 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Подмосковье начали сбор урожая ранних овощей. Об этом 20 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Овощи

На данный момент в регионе собрано более 4,3 тыс. тонн овощей и зеленых культур. Эти цифры сопоставимы с показателями аналогичного периода 2020 года, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Хозяйства Подмосковья начали поставки ранних сортов овощей на прилавки сетей и рынков. На сегодняшний день в регионе собранно 4,3 тыс. тонн овощей и зеленных культур. Идем на уровне прошлого года. Ранние овощи открытого грунта убраны с 400 гектар», — сказал Воскресенский.