В Белгороде впервые проведут органный open-air
Белгород, 20 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Первый в Центральной России органный open-air пройдёт в Белгороде. Зрителям представят новый голландский цифровой орган, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе правительства региона.
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Цифровой орган
Мероприятие проведут в рамках проекта Castle Music Hall 25 июля. На концерте выступит солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин (орган, карильон, клавесин), а также Михаил Пидручный (волынка) и Олег Иванов (ударные).
«Новый инструмент ещё никто не слышал, и гостям события выпадет уникальный шанс первыми оценить его звучание и убедиться в широте возможностей голландского цифрового органа, на котором можно исполнять музыку от средних веков до наших дней», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, зрителей концерта ждёт специальное огненное шоу.