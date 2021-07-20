Белгород, 20 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Первый в Центральной России органный open-air пройдёт в Белгороде. Зрителям представят новый голландский цифровой орган, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе правительства региона.

en.wikipedia.org Цифровой орган

Мероприятие проведут в рамках проекта Castle Music Hall 25 июля. На концерте выступит солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин (орган, карильон, клавесин), а также Михаил Пидручный (волынка) и Олег Иванов (ударные).

«Новый инструмент ещё никто не слышал, и гостям события выпадет уникальный шанс первыми оценить его звучание и убедиться в широте возможностей голландского цифрового органа, на котором можно исполнять музыку от средних веков до наших дней», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, зрителей концерта ждёт специальное огненное шоу.