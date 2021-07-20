Саранск, 20 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 20 июля выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 66 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 118 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 44 человека, всего с начала пандемии выздоровели 20 545 жителей Мордовии. 380 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались трое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2193 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1077 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1859 человек.