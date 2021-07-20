Киев, 20 июля 2021, 14:47 — REGNUM Без украинских трудовых мигрантов экономика Чехии «не выживет». Об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис 20 июля на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».
По его словам, в Чехии живёт более 53 тыс. граждан страны, считающих себя украинцами, что составляет 0,5% от населения страны. В то же время, в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины, что делает выходцев из этой страны одним из наибольших национальных меньшинств Чехии.
Перебийнис добавил, что правительство Чехии стимулирует приезд украинских гастарбайтеров, постоянно увеличивая для них квоту.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило заявила, что на Украине зафиксирован наименьший показатель рождаемости в Европе.
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