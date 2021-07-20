Киев, 20 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Без украинских трудовых мигрантов экономика Чехии «не выживет». Об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис 20 июля на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».

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По его словам, в Чехии живёт более 53 тыс. граждан страны, считающих себя украинцами, что составляет 0,5% от населения страны. В то же время, в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины, что делает выходцев из этой страны одним из наибольших национальных меньшинств Чехии.

«Без украинских рабочих рук… Чехия сегодня не смогла бы жить. Её экономика просто бы остановилась. И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать», — сказал дипломат.

Перебийнис добавил, что правительство Чехии стимулирует приезд украинских гастарбайтеров, постоянно увеличивая для них квоту.

«В течение последних лет квота для работников с Украины в рамках этих программ увеличилась вдвое — с 10 до 20, а теперь уже и до 40 тыс. человек в год», — подытожил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило заявила, что на Украине зафиксирован наименьший показатель рождаемости в Европе.