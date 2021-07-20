Москва, 20 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Казань и Санкт-Петербург примут матчи сборной России по футболу с командами Словакии и Кипра в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба национальной команды.

Andsemar Казань Арена

Матч сборных России и Словакии пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 8 октября, а встреча команд России и Кипра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 11 ноября.

В настоящее время сборная России с шестью очками занимает второе место в группе H. В первых трёх турах команда обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1) и проиграла Словакии (1:2).