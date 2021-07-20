Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. С 1 сентября 2021 года и в течение последующих пяти лет жители Нижегородской области смогут воспользоваться упрощенной процедурой приобретения земельных участков, на которых находятся их гаражи, бесплатно. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета регионального законодательного собрания.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гаражи

Для этого им необходимо будет предоставить заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка и документов, подтверждающих соответствие участка предусмотренным федеральным законодательством условиям.

«Федеральный закон о «гаражной амнистии» позволит гражданам оформить незарегистрированные гаражи. Мы на уровне региона предусматриваем широкий перечень документов, которые люди вправе будут предоставлять в органы местного самоуправления для оформления гаражей. Гражданину достаточно будет представить хотя бы один из этих документов», — отметил заместитель председателя парламентского комитета Андрей Тарасов.