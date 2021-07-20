Элиста, 20 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 20 июля. Это на два случая больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В госпиталях лечение получают 655 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 29 человек. На самоизоляции остаются 2 390 жителей республики.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 23 649 жителей Калмыкии. Выздоровели 21 293 носителя инфекции.