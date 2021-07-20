Алабама, США, 20 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Американское ателье Storyteller Overland из штата Алабама создало новый автофургон на базе фургона Ford Transit. Об этом сообщается на сайте компании.

Storyteller Overland Автодом на основе Ford Transit

Называется автомобиль Mode LT. Стоить отметить, что это самый бюджетный автодом из всех кемперов, созданных на базе машин американского концерна.

Внешне машина меньше, чем предшествующие автодома компании, созданные на основе Sprinter.

Производитель оснастил автомобиль багажником на крыше, ветрозащитным устройством, а также металлической лестницей сбоку кузова, подножками и покрышками 245/65/16.

Также кемпер оснащён солнечными батареями мощностью на 90 Вт и четырьмя наружными розетками на 110 В. Внутри машины имеются: складная кровать, поворотные кресла, система отопления, шесть бытовых розеток, шесть портов USB, а также три розетки на 12 В.

Ранее Ульяновский автозавод представил автодом на основе «УАЗ-450». Кемпер получил «космический» рисунок на кузове со звёздами, планетами и портретом космонавта Юрия Гагарина.

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