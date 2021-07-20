В Астрахани увеличилась нагрузка на «скорую»
Астрахань, 20 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Астрахани из-за жары и коронавируса за последние несколько дней зафиксировано рекордное количество обращений за скорой помощью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Скорая помощь
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В сутки диспетчеры принимают около 3,5 тысячи звонков. Второй после коронавируса причиной возросшей нагрузки на врачей специалисты назвали аномальную жару, во время которой астраханцы стали чаще жаловаться на гипертонию, болезни сердца и сосудов.
«Бригады максимально быстро пытаются обслужить и качественно оказать медицинскую помощь. Да, у нас сейчас увеличилось время обслуживания одного вызова. Это связано с той ситуацией, которая сейчас сложилась по COVID-19. Из-за того, что мы проводим компьютерное томографическое исследование. Это занимает какое-то время, а потом мы доставляем пациента до госпиталя. Потом бригаде необходимо обработаться. И время обслуживания вызова увеличивается», — цитирует слова заместителя главного врача по оперативной работе Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анны АнтоновойГТРК «Лотос».