Астрахань, 20 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Астрахани из-за жары и коронавируса за последние несколько дней зафиксировано рекордное количество обращений за скорой помощью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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В сутки диспетчеры принимают около 3,5 тысячи звонков. Второй после коронавируса причиной возросшей нагрузки на врачей специалисты назвали аномальную жару, во время которой астраханцы стали чаще жаловаться на гипертонию, болезни сердца и сосудов.