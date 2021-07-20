Стокгольм, 20 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Когда в Швеции 14 лет назад был отменен налог на богатство, в стране также была исключена возможность отслеживания правительством личного состояния граждан. Однако правительственная комиссия намерена это изменить, чтобы подобного рода данные агрегировались вновь. Об этом 20 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Selfcreation.ru Налог

Налог на богатство в Швеции в 2007 году отменило тогдашнее правое правительство во главе с «Умеренными». Но исчез не только сам налог. Тогдашний кабинет министров также прекратил сбор данных о благосостоянии каждого взрослого гражданина, что и являлось предпосылкой для налогообложения.

Однако нынешний министр финансов Швеции Магдалена Андерссон назначила в январе этого года расследование для повторного получения подобной информации.

Многие эксперты уже предупредили, что в дальнейшем власти начнут использовать это в качестве инструмента оценки потенциальной базы налогоплательщиков, если правительство пойдет на введение новых налогов.