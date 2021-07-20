Москва, 20 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил советскую и российскую актрису Людмилу Чурсину с ее юбилеем. Об этом 20 июля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«За долгие годы актерской деятельности, играя на театральных сценах и снимаясь в кино, вы по праву заслужили зрительскую любовь и признание. В Центральном академическом театре российской армии, с которым уже много лет связана ваша творческая судьба, вами созданы незабываемые, очень яркие женские образы», — говорится в поздравлении.

Также Шойгу отметил, что актрисе удалось «наделить удивительной духовной силой и красотой» всех своих героинь, а также «очень точно передать весь драматизм их жизни».

«В этот торжественный день я рад в очередной раз выразить вам уважение и благодарность за ваш талант», — отмечается в поздравительном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления советской и российской актрисе Людмиле Чурсиной в связи с ее юбилеем направил президент РоссииВладимир Путин.

Напомним, Людмила Чурсина является актрисой Театра Российской Армии. Также она сыграла роли в нескольких десятках фильмов, включая такие, как «Когда деревья были большими» (1961), «Туманность Андромеды» (1967), «Угрюм-река» (1968), «Адъютант его превосходительства» (1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Долгая дорога в дюнах» (1980−1981) и др.