Красногорск, 20 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Для переболевших COVID-19 лиц в Подмосковье стала доступна углубленная диспансеризация. Об этом 20 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новое оборудование в Тульском онкологическом диспансере

Пройти медицинское обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. При помощи этого специалисты смогут вовремя выявить у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«COVID-19 может вызвать опасные осложнения — тромбозы, тахикардию и другие патологии. В Московской области переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризация», — сказала Стригункова.