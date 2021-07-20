Москва, 20 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил статусы «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат», сообщает 20 июля пресс-служба мэра и правительства столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медсестры в прививочном кабинете

Статус будет присваиваться в зависимости от пола сотрудника. Размер дополнительного поощрения составит 7500 рублей ежемесячно.

«Для пациентов наличие у специалиста соответствующего статуса станет дополнительной гарантией качества медицинской помощи, доверия к медперсоналу и уверенности в его квалификации», — рассказали в мэрии.

Уточняется, что всего в столице трудятся 52,4 тыс. медбратьев и медсестёр.