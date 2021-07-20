Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Российский самолёт МС-21 должен уже в ближайшее время выйти на трассу. Об этом сегодня, 20 июля, в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиалайнер МС-21 в небе

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«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем ПД-14», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что представленные на авиасалоне образцы техники показывают большой потенциал развития отечественной авиации. Путин уверен, что российская авиация может занять достойное место на мировом рынке, укрепив позиции РФ как одного из лидеров отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый российский самолёт МС-21 является ближне‑ и среднемагистральным пассажирским воздушным судном нового поколения. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение ближайшего времени у конкурентов России не будет ничего подобного самолёту МС-21, который в настоящее время проходит испытания и скоро начнёт участвовать в пассажирских перевозках.

Добавим, что предположительно в 2024—2025 годах будет запущен в разработку проект российского самолёта МС-21−400. Базовая модель самолёта — МС-21−300 — на сегодняшний день находится в стадии сертификации, машина проходит заводские доводочные испытания. После того как МС-21−300 начнет летать в авиакомпаниях, в зависимости от спроса с большой долей вероятности в корпорации возьмутся за проект МС-21−400.