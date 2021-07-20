Сорочинск, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области по решению суда приостановлена работа одного из цехов Сорочинского маслоэкстракционного завода. Само же предприятие продолжает работать, все производственные мощности завода работают в штатном режиме, прокомментировала ситуацию пресс-служба ГК «НМЖК» в состав которой входит Сорочинский МЭЗ.

Nmgk.ru Сорочинский МЭЗ

В ГК «НМЖК» отметили, что линия по производству лецитина еще не была введена в эксплуатацию и проходила соответствующие проверки перед запуском в работу. Приостановка связана с продолжением расследования инцидента на заводе в апреле 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЭЗ привлечен к административной ответственности. Эксплуатация оборудования цеха запрещена в течение 90 суток.