Бишкек, 20 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Летевший из Бишкека в Москву самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Самаре. Инцидент произошел накануне, 19 июля.

Government.ru Международный аэропорт Курумоч (Самара)

Причиной, по которой авиалайнер экстренно приземлился в аэропорту «Курумоч», стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Пилоты заблаговременно связались с диспетчером, сообщив о возникшей на борту проблеме, а те в свою очередь направили на аэродром автомобиль «скорой помощи», который забрал пассажира и доставил его в одну из местных больниц.

Из-за чрезвычайного происшествия и незапланированной посадки рейс прилетел в российскую столицу почти на час позже.