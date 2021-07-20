Берлин, 20 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в пострадавший от наводнения город Бад-Мюнстерайфель (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), передает 20 июля телеканал N-TV.

President.gov.ua Ангела Меркель

Отмечается, что канцлер обсудила сложившуюся ситуацию с представителями местных властей. В поездке ее сопровождает премьер-министр региона Армин Лашет.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время известно о 163 погибших в результате вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии. В том числе 117 из них в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще 46 — в земле Северный Рейн-Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.

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