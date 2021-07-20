Москва, 20 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Одна из причин роста инфляции в РФ — это монополизация целых отраслей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что инфляция в России остаётся высокой.

ИА REGNUM Инфляция

«В течение 2021 года наблюдается постепенный рост инфляции. И по итогам года она действительно может достичь 5% и немного более. Инфляция растет по ряду причин. Во-первых, рост кредитования как населения, так и бизнеса. Выросли объемы как потребительских, так и ипотечных кредитов. Во-вторых, постепенная монополизация отдельных отраслей. Для того, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляции, необходимо проработать ценовую политику, чтобы не было серьезного роста индекса цен производителей. Здесь была бы актуальна поддержка производителей государством, причем не только в плане субсидирования, но и налоговых льгот, — сказала Ермилова. — Также необходим контроль за монополизацией отраслей. Именно конкуренция позволяет производить более качественный товар, который может быть интересен зарубежным покупателям».

Как полагает Ермилова, в целом комплексная системная политики государства с учетом интересов как населения, так и субъектов хозяйствования позволит не допустить увеличения инфляции выше 5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Белоусова, по итогам 2021 года инфляция в России может выйти на уровень в пять процентов.