Ташкент, 20 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Профилактическая вакцинация против коронавируса в Узбекистане включена в календарь профилактических прививок, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

В ведомстве напомнили, что вакцинация в республике проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показателям. Календарь утверждает главный государственный санитарный врач.

Вакцина против коронавируса включена в календарь вакцинации в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Отметим, 19 июля в Узбекистане зарегистрировали рекордное число новых носителей коронавируса с начала 2021 года — 658. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается с середины июня 2021 года.

Читайте также: В Узбекистане выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом