Москва, 20 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Финансовые проблемы не помешают футбольному клубу «Нижний Новгород» выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 20 июля заявил журналистам глава лиги Сергей Прядкин.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Стадион «Нижний Новгород»

«Я не думаю, что у «Нижнего Новгорода» есть проблемы с финансами, чтобы не выступать в чемпионате», — сказал Прядкин.

По его словам, в РПЛ держат ситуацию на контроле: вместе с Российским футбольным союзом (РФС) поднимали вопрос о лицензировании и решили, что пока обеспокоенности нет.

Также он добавил, что в августе или сентябре клуб должен погасить долги по премиальным.

Напомним, 14 июля портал «Чемпионат» сообщил, что «Нижний Новгород» должен 120 млн рублей футболистам команды за прошлый сезон.