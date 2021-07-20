Чебоксары, 20 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве птицефабрики «Юрма» определили стоимость имущества предприятия. Оно находится в залоге у банка и оценивается в 337 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Курица

В рамках конкурсного производства определён порядок реализации имущества «Юрмы», находящегося в залоге у Сбербанка. Речь идёт об имущественном комплексе, расположенном в Чебоксарах по Ядринскому шоссе, 3. В него, в частности, включена входная группа со столовой, двухэтажный панельный пристрой, производственный корпус площадью 11 121,1 кв. метра, административно-лабораторный корпус площадью 4 512,1 кв. метра, земельный участок площадью 54 188 кв. метров, объекты инфраструктуры.

Начальная стоимость имущества определена в размере 337 352 369 рублей.

Отметим, что ООО «Агрохолдинг «Юрма», расположенное в Чебоксарском районе, признано банкротом (несостоятельным) решением Арбитражного суда Чувашии 24 июня 2021 года (резолютивная часть объявлена 22 июня). В отношении общества открыто конкурсное производство до 22 декабря 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агрохолдинг «Юрма» зарегистрировано в апреле 2003 года в Чебоксарском районе с уставным капиталом в сумме 786 866 033 рублей 81 копейка. По информации на 20 июля, участниками являются Алена Ермолаева (доля 27,0869%) и ООО «СУОР» (доля 72,9131%). Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.