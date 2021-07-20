Юхнов, Калужская область, 20 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Калужской области организаторам популярного летнего фестиваля анимационного кино «Бессонница», который завершился в Юхновском районе, грозят неприятности за нарушение земельного законодательства. Об этом 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Пресс-служба главы Республики Адыгея На поле

Прокуратурой Юхновского района установлено, что на фестиваль анимационного кино, который разместился на землях сельскохозяйственного назначения, собралось около шести тысячи человек. На земельных участках располагались автомобильные парковки, сцены для проведения мероприятий, кафе, детская и спортивная площадка, шатры для мастер-классов и лекций, ярмарки, автокемпинг. Всё это способствовало загрязнению, истощению, деградации и порче почв ценных земель.

Прокуратурой района в отношении юридического и должностного лица инициировано возбуждение дела об административных правонарушениях. В адрес руководителя организации внесено представление. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.