Багаевский район, Ростовская область, 20 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Ростовской области выявлен факт самовольного строительства коттеджей на землях лесного фонда. Через суд прокуратура обязала собственника снести объекты. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

В ходе проверки выявлено, что мужчина построил на территории Багаевского лесничества несколько коттеджей для сдачи в аренду. При этом капитальное строительство в зелёной зоне запрещено.

Суд признал действия застройщика незаконными и обязал его демонтировать строения. Решение суда вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.