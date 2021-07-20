Красноярск, 20 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. По состоянию на 20 июля в Красноярском крае первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 526 269 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Оба компонента вакцины на сегодняшний день получили 371 777 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в регионе выявлено 85 619 носителей коронавируса, выздоровели 72 947 человек, скончались 4220 кодив-пациентов.