Рязань, 20 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП возле села Алексеевка Сараевского района Рязанской области. Там трактор сорвался с плотины в пруд.

LMoonlight Колесо трактора

По предварительным данным, в ночь на 20 июля житель села Троицкое ехал со стороны села Напольное в Алексеевку. В кабине трактора вместе с ним находилась жительница Подмосковья. Выехав на плотину, трактор МТЗ-80 сорвался в воду, водитель и пассажирка скончались на месте.

Погибшие были 1963 и 1973 года рождения, трактор принадлежал частному лицу, сообщает издательство «Пресса».