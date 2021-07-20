Белград, 20 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Соглашение о свободной торговле, которое Сербия подписала с Евразийским экономическим союзом, открывает большие возможности для сербских предпринимателей. Такое мнение 20 июля высказала в эфире телеканала РТС представитель Торгово-промышленной палаты Сербии Елена Иванкович.

ЕАЭС

«Мы подписали современный, передовой документ, который со временем можно дополнять. Благодаря ему наш рынок свободной торговли расширился на Киргизскую Республику и Армению», — рассказала Иванкович.

По ее словам, подписание соглашения особенно выгодно для агропромышленного сектора Сербии, так как в Россию экспортируется больше всего сельскохозяйственной продукции — яблок и других видов фруктов, замороженных и свежих овощей, кондитерских изделий, продукции из мяса. Также Иванкович считает, что соглашение будет выгодно для предпринимателей, которые импортируют сырье из стран-членов Евразийского экономического союза.

Напомним, что 10 июля вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сербия. «Оно создает современный фундамент для развития торговых отношений между Россией, как участницей ЕАЭС, и балканской страной», — сообщило в день вступления соглашения в силу Минэкономразвития России.