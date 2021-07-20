Киев, 20 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В 2023 году на Украине могут отменить призыв на срочную службу в ВСУ. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в Верховной раде Александр Корниенко 20 июля в интервью изданию «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, согласно стратегии развития ВСУ, подписанной президентом Украины Владимиром Зеленским, срочная служба может быть заменена службой в резерве.

«Это возможно уже с 2023 года», — добавил депутат.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что примерно пять депутатов Верховной рады могут быть признаны олигархами, если будет принят соответствующий законопроект.