Москва, 20 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Многие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за отмену лимита на легионеров. Об этом 20 июля заявил журналистам глава РПЛ Сергей Прядкин.

Premierliga.ru Российская премьер лига

По словам Прядкина, РПЛ сформирует позицию по этому вопросу после обсуждения с клубами.

«Безусловно, позиция многих клубов известна. Многие за отмену лимита», — сказал Прядкин.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+20», т. е. каждый клуб может заявить на чемпионат России максимум восемь иностранных футболистов.

Читайте также: РФС обсуждает вопрос лимита на легионеров с правительством — Дюков