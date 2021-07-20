Варшава, 20 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Представители статистической службы Европейского союза (Евростат) опубликовали на официальном сайте аналитический доклад, из которого следует, что около 68% иммигрантов в Польше имеют дипломы о высшем образовании.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Это рекорд среди стран Европейского союза, где процент иммигрантов с высшим образованием составляет 36%», — говорится в документе.

Любопытно, что среди местного населения Польши высшее образование имеет всего около 40% населения, что говорит о том, что приезжие в республике в целом более образованны.

Аналитики Евростата отмечают, что такие расхождения в цифрах образованности иммигрантов в Польше и иных странах ЕС вызвано тем, что в Польшу основной поток приезжих направляется с Украины и Белоруссии, где в целом высокий процент граждан, имеющих высшее образование.

При этом, в абсолютном большинстве случае иммигранты в Польше, как и в других странах Евросоюза, не занимают престижные рабочие места. Они принадлежат в основном местным гражданам, а также представителям других стран Евросоюза.