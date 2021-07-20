Минск, , 14:11 — REGNUM Белоруссия должна серьёзнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских дипломатических представительств в Европе. Такое поручение премьер-министру республики Роману Головченко и главе администрации президента Игорю Сергеенко 20 июля в ходе совещания по приоритетам внешней политики дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко © ИА REGNUM

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству», — сказал белорусский лидер.

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«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдёт (развитие сотрудничества — прим.) — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также поручил главе правительства показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.

«Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приёмам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», — отметил Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Минск принял решение сократить численность американский дипломатов в Белоруссии. Таким стал ответ на санкции США в отношении республики. Также в числе мер — ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Кроме того, Минск также отозвал решение о работе на территории республики Агентства США по международному развитию.