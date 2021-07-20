Лукашенко поручил оптимизировать штат белорусских дипломатов в ЕС
Минск, 20 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Белоруссия должна серьёзнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских дипломатических представительств в Европе. Такое поручение премьер-министру республики Роману Головченко и главе администрации президента Игорю Сергеенко 20 июля в ходе совещания по приоритетам внешней политики дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Президент также поручил главе правительства показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Минск принял решение сократить численность американский дипломатов в Белоруссии. Таким стал ответ на санкции США в отношении республики. Также в числе мер — ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Кроме того, Минск также отозвал решение о работе на территории республики Агентства США по международному развитию.