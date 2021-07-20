Минск, 20 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Несмотря на санкции стран Запада, ВВП Белоруссии необходимо сохранять на уровне 3,5%. Об этом 20 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей загранучреждений страны, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, — выстоять и победить», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что им поставлена задача перед правительством республики преодолеть санкции Запада «без всяких проблем».

«Мы половину производимого продаем, и это не сотни миллиардов долларов, и рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не ввели», — уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что выборы президента Белоруссии 2020 года и последовавшие за этим санкции западных стран показали, что стратегия внешней политики республики нуждается в серьезной корректировке.