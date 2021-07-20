Пермь, 20 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Пермском крае на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, все избирательные участки будут оснащены видеокамерами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

Избирательная комиссия Прикамья приняла решение дополнительно обеспечить 887 помещений для голосования средствами видеофиксации. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что впервые в регионе все избирательные участки на выборах будут оснащены системами видеонаблюдения. Это позволит провести голосование предельно прозрачно.

На сентябрьских выборах в регионе откроют 1758 участковых избирательных участков. Из них онлайн трансляцию и запись будет вести 871 избирательный участок, а только в режиме записи будет работать 887 УИК. Ранее видеокамерами оснащали до 60% УИК.

Напомним, в сентябре в Пермском крае пройдут масштабные выборы — в Госдуму, Заксобрание региона и органы местного самоуправления (гордумы Перми, Кудымкара, Соликамска).