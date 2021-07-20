Яшкульский район, Калмыкия, 20 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Калмыкии Яшкульский районный суд вынес приговор в отношении членов банды телефонных мошенников. Все они звонили потерпевшим, отбывая наказание в колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

С января по май 2017 года члены организованной группы звонили на сотовые телефоны потерпевших. Представляясь сотрудниками полиции, они оказывали психологическое давление на людей пугающей информацией. Якобы родственникам или знакомым абонентов грозит административная ответственность. В ходе расследования уголовного дела вскрыты 35 эпизодов совершения преступлений. 12 человек отдали мошенникам около 200 тыс. рублей. Ущерб частично возмещён.

Каждому из участников банды назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх лет и двух месяцев до четырёх лет и десяти месяцев. Суд ужесточил наказание четверым мошенникам в виде ограничения свободы, а также отбывания наказания в колонии особого режима.