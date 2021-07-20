Бамако, 20 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Двое неизвестных напали с ножом на временного президента Мали Ассими Гоиту, сообщает 20 июля AFP.

Fred Marie Мали

Отмечается, что инцидент во время молитвы в мечети в столице Бамако. О состоянии здоровья Гоиту не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня группа боевиков напала на мирных граждан возле населенного пункта Дуэнца в центре Мали. В результате инцидента погибли шестеро человек и еще 13 — пострадали.

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