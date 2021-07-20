Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Похолодание в Петербурге, которое пришло в третью декаду июля, будет недолгим. Уже 24 июля в городе на Неве воздух начнет прогреваться, а с понедельника 26 июля в Северную столицу вернется 30-градусная жара. Об этом 20 июля сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Жара вернётся в Петербург и Ленобласть в конце июля

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

По словам Колесова, в ближайшие выходные над Петербурге вновь установится антициклон, из-за чего начнется повышение температурного режима.

«Температура воздуха будет в районе +25…27 градусов, а со следующей недели будет дальнейшее повышение до +30 градусов», — заметил синоптик.

Теплая, а местами жаркая погода, сохранится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в начале августа. Как уточнил эксперт, температурная аномалия предполагается по всему Северо-Западному региону.

«Начало месяца — первая декада будет более сухой, с высокой температурой воздуха +27…+32 градуса. Будут дни и с более прохладной погодой, но понижение температуры (и больше дождей) начнется во второй-третьей декаде месяца», — подытожил Колесов.

К концу августа температура воздуха будет в районе +16…+21 градуса, в отдельные дни +22…+27 градусов, тогда же ожидается больше дождей.