Киев, , 14:05 — REGNUM Временный поверенный по делам США на Украине Джордж Кент 20 июля встретился с лояльными Киеву представителями крымско-татарского народа, сообщило американское посольство.

Демонстранты с украинскими и крымско-татарскими флагами во время акции протеста в поддержку крымских татар. 2014

В сообщении отмечается, что главными темами для обсуждения стали «оккупация полуострова», «преследования населения» и проект «Крымская платформа», учредительный саммит которого должен состояться 23 августа.

Посольство отмечает, что собеседниками Кента стали «лидеры крымско-татарского народа», а также депутаты Рады и чиновники.

Вместе с тем ведомство не уточняет, кто конкретно принял участие в этой встрече, и какие выводы были сделаны по итогам переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в настоящий момент временно возглавляет посольство США, предположительно — до назначения нового посла в Киеве. Отметим, что на следующий день после встречи с Кентом был уволен с поста главы МВД Украины Арсен Аваков.