Москва, 20 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт в период с 10 по 20 августа. Об этом 20 июля заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сергей Прядкин

«Очередное собрание пройдёт с 10 по 20 августа, на котором мы подробно рассмотрим предложения по реформированию», — сказал Прядкин.

Он добавил, что РПЛ поддерживает изменения, которые принесут пользу российскому футболу, и разделяет позицию о необходимости совершенствовать турнир.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформ в российском футболе, которые были созданы совместно с нидерландской компанией Hypercube.