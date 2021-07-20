Омск, 20 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Дотация из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей распределена Омской области, сообщили ИА REGNUM 20 июля в региональном правительстве.

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Как подчёркивают областные власти, дополнительная нецелевая поддержка улучшит показатели бюджета региона текущего года и позволит в полном объёме исполнить социальные обязательства.

Напомним, между 55 субъектами РФ распределили 50 млрд рублей. «Это первый транш дополнительной поддержки, направленной в регионы, на которую в общей сложности в бюджете РФ на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей», — говорится в сообщении облправительства.

По словам главы регионального минфина Вадима Чеченко, дотация позволит повысить сбалансированность регионального бюджета. Он уточнил, что в 2021 году нецелевая поддержка, направленная Омской области из федерального бюджета, составляет 11,9 млрд рублей.

Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Омской области по состоянию на 1 июня текущего года составляет 36,26 млрд рублей.

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