Пекин, 20 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Китайская компания Tencent приобрела контрольный пакет акций шведской игровой студии Stunlock. Об этом 20 июля сообщает портал Wccftech.

Chris Yunker Офис Tencent в Шэньчжэни

Stunlock Studios известна благодаря проектам Battlerite, Bloodline Champions и Dead Island: Epidemic. Генеральный директор Tencent Games Global Мишель Лю заявила, что её компания давно следила за работой Stunlock и была впечатлена ей.

Стоит отметить, что новость появилась сразу после известия о том, что Tencent приобрела британскую Sumo Group за $1,27 млрд. В результате сделки китайский издатель получил контроль над проектами игр Sackboy: A Big Advenute и Hood: Outlaws & Legends.